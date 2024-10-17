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Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonu Olmayı Başardı

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda zafere ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:57
Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonu Olmayı Başardı

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Zaferi

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Organizasyondaki performansı ile dikkat çeken milli takım, ev sahibi Arnavutluk karşısında ilk maçında etkileyici bir galibiyet elde etti.

İlk Maç: Arnavutluk'a 11-0

Tiran'da gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin ev sahibi Arnavutluk ile karşılaştığı ilk maçta Efe Hankulu'nun 4, Eyüp Alparslan'ın 2 golü ile Zülfücan Derinpınar, Ekrem Özel, Hamza Yusuf Ersen, İbrahim Uçakçı ve Harun Yüksel'in 1’er golü sayesinde milli takım rakibini 11-0 mağlup etti.

İkinci Maç: 12-0’lık Zaferle Şampiyonluk İlan Edildi

Şampiyonada ikinci karşılaşmasını yapan Türkiye, burada da Efe Hankulu, Eyüp Alparslan ve Zülfücan Derinpınar’ın 2’şer golleri ile Umutcan Köse, Alaaddin Kazcı, İbrahim Uçakçı, İbrahim Halil Esen, Ekrem Özel ve Ahmet Akkaya'nın 1’er golüyle rakibi 12-0 mağlup ederek Balkan şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın bu başarısının, azim ve kararlılıkla elde edildiği belirtildi.

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