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Ampute Milli Futbol Takımı Kırşehir'de Kamp Yapıyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'daki turnuva öncesi Kırşehir'de 10 günlük kamp sürecine girdi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 20:14
Ampute Milli Futbol Takımı Kırşehir'de Kamp Yapıyor

Ampute Milli Futbol Takımı Kırşehir'de Kamp Yapıyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'deki kampına başladı. Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde Kırşehir Belediyesi Kır-Köy Kampüsü'nde kampa giren milli takım, antrenmanlarını Kırşehir Ahi Stadyumu ve tesislerinde gerçekleştirecek.

Teknik Direktör İsmail Temiz Açıklamalarda Bulundu

Ampute Milli Futbol Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da Kırşehir'de kamp yaptıklarını hatırlatarak, sporcuların bu şehri çok sevdiği için ikinci kez gelmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Temiz, Polonya'da yapılacak turnuva öncesinde hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Türkiye ve Polonya'nın yanı sıra Japonya, İngiltere, Fas'ın katılacağı bir turnuva olacak. Polonya Eurocup'ta ampute futbolda sözü olacak. Keyifli bir turnuva olacak. Burada genç ve tecrübeli sporcularımız var. Gençlerin dinamizmi, ağabeylerinin tecrübesi ile birleşerek güzel bir atmosfer oluşturacağız ve dünya şampiyonasına da katılacağız." dedi.

Futbolcu Ömer Güleryüz'ün İfadeleri

Ampute futbolcu Ömer Güleryüz, heyecanla çalışmalara başladıklarını aktararak, "Polonya'da zorlu rakiplerimiz var. Burada ona göre 10 günlük bir hazırlık süreci geçireceğiz. İnşallah bayrağımızı en yükseklere çıkaracağız. 14 sporcu ve teknik ekipten 7 kişiyiz. Kamp, taktik ve teknik antrenmanlarla devam edecek." şeklinde konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'deki kampını 26 Haziran'a kadar sürdürecek ve ardından Polonya'ya gidecek.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kırşehir'deki kampı başladı. Ampute Milli Futbol Takımı, ilk...

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kırşehir'deki kampı başladı. Ampute Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Kırşehir Ahi Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kırşehir'deki kampı başladı. Ampute Milli Futbol Takımı, ilk...

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kırşehir'deki kampı başladı. Ampute Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Kırşehir Ahi Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

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