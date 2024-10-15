Anadolu Efes, Maccabi Playtika'ya Yenildi

Basketbol: THY Avrupa Ligi'nde Zorlu Mücadele

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile mücadele etti ve maçı 93-91'lik skorla kaybetti.

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Karşılaşma, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda düzenlendi. Bu durum, maça da damgasını vurdu.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, üçüncü haftada ikinci kez mağlup olurken, Maccabi Playtika ise ligdeki ikinci galibiyetine ulaşmış oldu.