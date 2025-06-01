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Anadolu Efes, Mersin Spor'u Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Mersin Spor'u 84-81 yenerek durumu 2-0 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 20:42
Anadolu Efes, Mersin Spor'u Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Anadolu Efes, Yarı Finale Adım Attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin heyecan dolu ikinci maçında Anadolu Efes, Mersin Spor karşısında 84-81’lik sonuçla zafer elde etti. Bu galibiyetle seride durumu 2-0 yapan Anadolu Efes, yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Maçın Detayları

Anadolu Efes'in deplasmandaki bu galibiyeti, takımın bu sezonki performansını gözler önüne serdi. İki takım arasındaki çekişmeli mücadele boyunca her iki taraf da güçlü oyun sergileyerek seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Mersin Spor, elinden geleni yapmasına rağmen Anadolu Efes’in üstün oyununu geçemedi ve turnuvaya veda etti. Anadolu Efes, yarı finaldeki rakibini merakla bekliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Mersin Spor ile Anadolu...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Mersin Spor ile Anadolu Efes, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin Spor'dan Gabriel Olaseni (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Mersin Spor ile Anadolu...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Mersin Spor ile Anadolu Efes, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin Spor'dan Gabriel Olaseni (sağda) rakibiyle mücadele etti.

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