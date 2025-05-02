Anadolu Efes, Panathinaikos'u 85-82 Yenerek Seriyi Eşitledi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde Zorlu Bir Galibiyet Aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 mağlup ederek durumu 2-2'ye getirdi. Bu sonuç, serinin 5. ve son maçının büyük bir heyecanla beklenmesine yol açtı. Üç galibiyete ulaşacak takım, dörtlü final biletini elde edecek. Bu kritik karşılaşma, 6 Mayıs Salı günü OAKA stadyumunda oynanacak.

Maçın Detayları

Anadolu Efes, maça Erkan Yılmaz’ın enerjisi ve basketleriyle hızlı bir başlangıç yaptı. Larkin'in de desteğiyle 6. dakikada 5 sayılık bir fark yakaladılar: 14-9. Oturu ve Thompson'ın sayılarıyla skoru artıran lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ise savunmalar ön plana çıkarken, Panathinaikos Cedi Osman ile etkili oldu. Ancak Anadolu Efes, boyalı alandan ve serbest atışlardan bulduğu sayılarla soyunma odasına 38-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven ile öne geçen Panathinaikos’un ardından Anadolu Efes'in Bryant ile verdiği cevapla geçti. Lacivert-beyazlılar, taraftarının büyük desteğiyle son periyoda 60-59 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte iki takımın da süre boyunca yayından bulduğu isabetlerle çekişme devam etti. Maçın son dakikalarında Bryant ve Smits ile kritik basketler bulan Anadolu Efes, sahadan 85-82 galip ayrılmayı başardı.

Gergin Anlar

Maçın son anlarında, Anadolu Efes taraftarları ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemler inceleme yaparken, tribünlerden ‘Ergin Ataman mola alsana’ tezahüratları yükseldi. Ataman, bu tezahüratlara sinirlenerek Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi’ndeki şampiyonluklarının yer aldığı bayrakları gösterdi. Hakemlerle konuşmasının ardından maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

THY Avrupa Ligi play-off dördüncü maçında, Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Anadolu Efes oyuncuları maç sonunda galibiyet sevinci yaşadı.

THY Avrupa Ligi play-off dördüncü maçında, Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Anadolu Efes oyuncuları maç sonunda galibiyet sevinci yaşadı.