Anadolu Efes potada Fenerbahçe'yi yıktı geçti

Bugün yapılan karşılaşma da Fenerbahçe mağlup oldu. Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko yenilgiye uğradı. 90-80 biten maçta Anadolu Efes liderlik yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Anadolu Efes'i evinde konuk eden Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e mağlup oldu. 22 sayıyla Shane Larkin Anadolu Efes'e liderlik yolunda ilerlemesine yardım etti. Alınan sonuçların ardından Anadolu Efes 23. kez galip olurken Fenerbahçe 4. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes Bu Sezon Çok İyi!

Bildiğiniz gibi Anadolu Efes bu sezon katıldığı pek çok maçtan galip olarak ayrılıyor. Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldiği 5 maçtan da üçüncü kez galip olarak ayrılan Anadolu Efes ayrıca THY Avrupa Liginde de karşılaştığı rakibine karşı galip oldu.

Sinem Tetik Akbayrak Rahatsızlandı!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşmasında hakemlik görevini üstlenen Sinem Tetik Akbayrak rahatsızlanması sebebiyle ikinci yarıda hakemlik yapamadı.