Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ile Sırbistan'da Buluşuyor

Anadolu Efes, Maccabi Playtika ile Kapışacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi çerçevesinde yarın Maccabi Playtika ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yer alan Aleksandar Nikolic Salonu'nda gerçekleştirilecek ve saat 21.05'te başlayacak.

Takım Performansları

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'ne Virtus Bologna galibiyeti ile başladı. Ancak ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya karşı 83-78'lik bir mağlubiyet aldı.

Maccabi Playtika'nın Durumu

Maccabi Playtika, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynamak zorunda kaldı. Lige iyi bir başlangıç yapan ekip, ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i 89-82 mağlup etti. Ancak, ikinci haftada AS Monaco'ya karşı 85-79'luk bir yenilgi aldı.

Geçen Sezonun Anıları

Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika ile oynadığı iç saha maçı kazanmıştır; ancak deplasman maçında ise mağlup oldu. Şimdi ise Sırbistan'da tekrar karşı karşıya gelecekler.