Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail 14-16 Kasım'da: 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk'

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, 14-16 Kasım'da altı parkur ve yeni 100K rotasıyla Marmaris'te koşulacak; orman yangınlarına dikkat çekilecek.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:29
Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, 14-16 Kasım tarihlerinde, "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde ikinci kez düzenlenecek.

Parkurlar ve rota

Organizasyon, 5K, 16K, 30K, 48K, 70K ve 10K olmak üzere altı farklı parkurda gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı koşucular, Marmaris sahilinden başlayıp Mezargediği ve Yeşil Belde'den devam ederek doğanın kalbine ilerleyecek; rota Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı üzerinden geçip yeniden Marmaris sahilinde sona erecek.

100K parkuru ve orman yangınlarına dikkat

Bu yıl organizasyonun en uzun parkuru olma özelliğini taşıyan 100K parkuru, Anadolu Sigorta'nın Ormanın Gözleri projesi kapsamında kurduğu Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden geçecek ve doğa sporları aracılığıyla orman yangınlarına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kurulmuş bir şirket olarak 100. yıllarında Marmaris Ultra Trail gibi uluslararası değere sahip bir organizasyona ikinci defa isim sponsoru olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Ergüntan, "Bu yıl organizasyona özel eklenen 100K parkurunun şirketimizin bir asırlık yolculuğuna ve sporun insanları bir araya getiren gücüne yakışır bir değer kattığını düşünüyoruz. Üstelik parkurun Ormanın Gözleri projemiz kapsamında Palamuttepe'de devreye aldığımız yangın gözetleme kulesinden geçmesi, bizim için ayrı bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Organizatör Engin Çetinay ise etkinliğin bu yıl ikinci kez gerçekleştirileceğini ve sporcuların talepleri doğrultusunda parkurlarda bazı değişiklikler yaptıklarını söyleyerek, katılımcıların 6 ayrı parkurda doğal güzellikler içinde maviden yeşile koşacaklarını aktardı.

