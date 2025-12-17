Beşiktaş, Rizespor Maçı İçin 17. Hafta Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Karşılaşması Öncesi Son Hazırlıklarını Yaptı
Trendyol Süper Lig 17. hafta maçı öncesi idman
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, basın mensupları için kısa süreli görüntülerle takip edildi.
Çalışma günü kondisyon ve taktik ağırlıklı programla ilerledi. Isınma koşularıyla başlayan idman, takımın oyun planını pekiştirmeye yönelik taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Teknik ekip, oyuncuların fiziksel hazırlığını artırmayı ve rakip takıma karşı uygulanacak taktik düzenlemeleri son prova şeklinde uyguladı.
BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 17. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.