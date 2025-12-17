DOLAR
Beşiktaş, Rizespor Maçı İçin 17. Hafta Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 17. hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:33
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Karşılaşması Öncesi Son Hazırlıklarını Yaptı

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçı öncesi idman

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, basın mensupları için kısa süreli görüntülerle takip edildi.

Çalışma günü kondisyon ve taktik ağırlıklı programla ilerledi. Isınma koşularıyla başlayan idman, takımın oyun planını pekiştirmeye yönelik taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Teknik ekip, oyuncuların fiziksel hazırlığını artırmayı ve rakip takıma karşı uygulanacak taktik düzenlemeleri son prova şeklinde uyguladı.

