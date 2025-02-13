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Fatih Tekke: Türk Futbolundaki Problem Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı

Fatih Tekke, Türk futbolundaki sorunların futbol değil, kişiler üzerinden tanımlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:37
Fatih Tekke: Türk Futbolundaki Problem Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı

Teknik Direktör Fatih Tekke'den Önemli Açıklamalar

Teknik direktör Fatih Tekke, Türk futbolundaki sorunların futbolun özünden çok, kişisel boyutlarıyla ele alınması gerektiğini ifade etti. Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide konuşan Tekke, genç futbolculara tavsiyelerde bulundu ve futbolculuk dönemine ait anılarını paylaştı.

Türk Futbolunda Kaos

Tekke, Türk futbolunda yaşanan sorunları dile getirirken, “Türk futbolundaki kaosun biteceğini düşünmüyorum. Problemler futbol üzerinden değil, kişiler üzerinden tanımlanmalıdır” dedi. Ülke futbol ikliminin sağlıklı olmadığını belirten Tekke, “Futbol konuşulacak bir ortam yok. Taç, duran top, ön alan baskısı gibi alanlarda düzenimiz yok” şeklinde konuştu.

Trabzonspor İle İlgili Öneriler

Tekke, Trabzonspor'un teknik direktörü olma fikri hakkında ise, “10 yıldır teknik direktörlük yapmaya çalışıyorum. 5 yılı başarılı geçti. Ekibimle birlikte dünyada İngiltere liginin her kulübü ile çalışacak deneyimimiz var” dedi. Bu konuda kendisini geliştirmek için sıkı çalıştığını ifade eden Tekke, “Buradan çok iyi teknik adamlar çıkabilir, yeter ki destek olun” ifadesini kullandı.

Şehre Dönüş Özlemi

Fatih Tekke, “Ben bu şehre aitim ve bu şehre dönmek için her dakikamı bunu düşünerek geçiriyorum” diyerek Trabzon'a olan bağlılığını dile getirdi.

Son olarak, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Tekke'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Teknik direktör Fatih Tekke, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen...

Teknik direktör Fatih Tekke, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, futbol oynadığı döneme ait bazı anılarını paylaştı, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Teknik direktör Fatih Tekke, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen...

Teknik direktör Fatih Tekke, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, futbol oynadığı döneme ait bazı anılarını paylaştı, gençlere tavsiyelerde bulundu.

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