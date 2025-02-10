Anadolu Üniversitesi Hentbolda Kırşehir Belediyespor'u Geride Bıraktı: 33-26

Anadolu Üniversitesi Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Galip Geldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Anadolu Üniversitesi, Porsuk Spor Salonu'nda Kırşehir Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu ve Anadolu Üniversitesi, salondan 33-26 galip ayrıldı.

İlk Yarıda Kırşehir Önde Gitti

Karşılaşmanın ilk devresinde konuk takım Kırşehir Belediyespor, oyunda üstünlüğü elinde bulundurarak devreyi 14-13 önde tamamladı. Bu durum, ikinci yarıda Anadolu Üniversitesi'nin performansına merak uyandırdı.

İkinci Yarıda Hız Kesmediler

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Anadolu Üniversitesi, rakibine karşı üstünlüğünü artırarak, müsabakayı 33-26 kazanmayı başardı. Bu zafer, Anadolu Üniversitesi'nin Süper Lig'deki iddiasını sürdürmesi açısından önemli bir adım oldu.