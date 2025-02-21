Anderlecht-Fenerbahçe Maçının Ardından David Hubert'tan Açıklamalar

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert'ın Değerlendirmeleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak elenen Anderlecht'in teknik direktörü David Hubert, maçın ardından duygusal bir basın toplantısı düzenledi. Hubert, sahaya başları dik şekilde çıktıklarını belirtti.

Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından konuşan Hubert, takım ruhu ile güzel bir oyun sergilediklerini aktardı. “Bir önceki maça göre güzel sonuç, takım ruhuyla oynadık. Bugün aslında başımız dik sahadan ayrıldık,” diyen Hubert, takımının inançlı tutumunu vurguladı.

Oyuncuların Performansı Üzerine

Karşılaşmanın başındaki erken golü hatırlatan Hubert, bu durumu bir hata olarak değerlendirirken, “İnanmaya, savaşmaya devam ettik, iyi maç sergiledik” ifadesinde bulundu. Takımının rakiplerini tereddüte düşürdüğünü de sözlerine ekleyerek, “İkinci golde şunu hissettim. Fenerbahçe tereddüt etmeye başlıyor dedim,” dedi.

Hubert, oyuncularının mücadele gücünden memnun olduğunu belirtip, şunları ekledi: “Çocuklar güzel oynadı, bu benim için güzel bir sinyaldi. Hatalarımızla büyümemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor.” Son olarak, karşılarında çok güçlü bir rakip bulunduğunu hatırlatarak, takımının performansından ötürü mutluluk duyduğunu dile getirdi.