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Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Gerçekleşti

Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu, Laban Kenyalı Kimkepboi ve Meseret Etiyopyalı Desalgn Yrdaw'ın zaferiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:14
Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Gerçekleşti

Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Yapıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, Ankara Ata Çiftliği'nde gerçekleştirildi ve startı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı tarafından verildi.

Koşuda, 21 kilometre ve 5 kilometre olmak üzere iki ayrı kategoride yaklaşık 800 sporcu büyük bir mücadele sergiledi.

Yarı Maratonda Dereceye Giren Sporcular

Yarı maratonda erkeklerde ilk üç sırayı alan sporcular:

  • 1. Laban Kimkepboi (Kenya)
  • 2. Elijah Tirop Selem (Kenya)
  • 3. Ahmet Alkanoğlu

Kadınlarda ise:

  • 1. Meseret Desalgn Yrdaw (Etiyopya)
  • 2. Eunita Chepchumba (Kenya)
  • 3. Fatma Arık

Bu etkinlik, Ankara'da sporun yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Ankara 19 Mayıs...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Ankara 19 Mayıs...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi.

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