Ankara'da Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'si — Türkiye 5. Kez Ev Sahibi

27-30 Ağustos | Çayyolu Buz Sporları Salonu

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix organizasyonu, 27-30 Ağustos tarihlerinde Ankara'da Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkentte düzenlenen yarışmaya ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 37 ülkeden 119 sporcu katıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Dış İlişkiler Koordinatörü ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ece Esen, organizasyona yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'sine ülkemizde 5. kez ev sahipliği yapıyoruz. Yıllar önce ilkini İstanbul'da yapmıştık, sonra iki kez daha İstanbul'da yaptık, geçen yıl ve bu sene de Ankara'da düzenledik. İnşallah ilerleyen yıllarda da devam ettirmek istiyoruz çünkü Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından bu organizasyonu en başarılı yapan ülkelerden birisi olarak gösterildik. Bu yarışmaya 37 ülkeden toplam 119 sporcu katıldı. Türkiye olarak teklerde 3 kız, 3 erkek olmak üzere 6 sporcumuz ile buz dansında da çift yarışan sporcularımız var. Toplamda 8 sporcumuz yarışmış oldu."

"Burada yarışan genç sporcuların 2030 Kış Olimpiyatları'nda madalya mücadelesi verecek sporcular olduğunu dile getiren Esen, 'Bu sporcular genç kategoride yarışıyor ama aslında şu anda 2030 Kış Olimpiyatları'nın sporcularını izliyoruz. Burada elde ettiğimiz başarılar hiç küçümsenmeyecek nitelikte. Bu bizim bir ata sporumuz değil ama biz devletimizin destekleriyle federasyonumuzun da yoğun çalışmalarıyla özellikle son 3 yılda ilerleme katettik. Ancak buraya gelen ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerin buz pateni ata sporu sayılıyor. Onlarla aynı ortamda ve klasmanda yarışıyor olmak bile gurur verici, kaldı ki onlarla ilk 10'a ve ilk 5'e girebiliyorsak büyük bir başarıdır.' şeklinde değerlendirmede bulundu."

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporcular ve ülkeleri şöyle:

Genç çiftler

1. Ava Kemp/Yohnatan Elizarov (Kanada)

2. Rui Guo/Yiyen Zhang (Çin)

3. Julia Quattrocchi/Etienne Lacasse (Kanada)

Genç kadınlar

1. Mayuko Oka (Japonya)

2. Kim Yujae (Güney Kore)

3. Sophie Joline von Felten (ABD)

Genç erkekler

1. Minkyu Seo (Güney Kore)

2. Sena Takahashi (Japonya)

3. Lucius Kazanecki (ABD)

Buz dansı

1. Iryna Pidgaina / Artem Koval (Ukrayna)

2. Charlie Anderson / Cayden Dawson (Kanada)

3. Lea Hienne / Louis Varescon (Fransa)