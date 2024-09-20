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Ankara'da Eskrim Turnuvası Heyecanı

Hafta sonu Ankara'da gençler flöre ve büyükler kılıç turnuvası düzenlenecek. 14 ilden 209 sporcu yarışacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:01
Ankara'da Eskrim Turnuvası Heyecanı

Ankara'da Eskrim Turnuvası Heyecanı

Bu hafta sonu, eskrim tutkunları Ankara'da buluşacak. Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası, Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize ediliyor.

Yarışmalar 14 İlden 209 Sporcu ile Başlıyor

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyona 14 farklı ilden 209 eskrimci katılacak. Flöre kategoriğinde 89, kılıç dalında ise 120 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

Turnuvanın Programı

Turnuva, 22 Eylül Pazar günü büyükler kılıç müsabakalarıyla sona erecek. Gençler flöre karşılaşmaları ise yarın başlayacak. Tüm sporcu ve izleyicilere başarılar dileriz!

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