Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:00
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsunspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklara rağmen golsüz eşitlikle tamamlandı.

İlk yarıdan önemli dakikalar

15. dakika: Emre Kılınç’ın ara pasında ceza sahası girişinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ntcham şutunda, kaleci Muhammed topu güçlükle kurtardı.

16. dakika: Drongelen’in hatasında topu kapan Fayzullayev’in şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi.

32. dakika: Çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Harit’in şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

41. dakika: Operi’nin soldan ortasına iyi yükselen Selke’nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Üstün, Toni Borevkovic, Yunus Emre Çift, Eyüp Aydın, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Marius Mouandilmadji, Tahsin Bülbül, Logi Tomasson

Teknik Direktör: Thomas Reis

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Umut Güneş, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Amine Harit, Eldor Shomurodov, Davie Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Onur Ergün, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic, Nuno Da Costa, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

