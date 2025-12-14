DOLAR
İmren Alaçatıspor 1-2 Balçova Termalspor | İzmir Süper Amatör Lig

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu 11. haftasında İmren Alaçatıspor, evinde lider Balçova Termalspor’a 2-1 mağlup oldu; Erdi Önal 90’da gol attı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:44
İmren Alaçatıspor 1-2 Balçova Termalspor

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun 11. haftasında İmren Alaçatıspor, sahasında lig lideri Balçova Termalspor ile karşılaştı ve maçı 1-2 kaybetti.

Maçın Özeti

Ev sahibi ekip, 28. dakikada bir savunma oyuncusunun kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Balçova Termalspor, baskısını artırarak 36. dakikada Fatih Kömür'ün golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunu dengelemeye çalışan İmren Alaçatıspor, aradığı golü maçın son anlarında buldu. Erdi Önal, 90. dakikada fileleri sarsarak farkı bire indirdi; ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Sonuç ve Sonraki Randevu

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, 14 puanla ligde 5. sırada yer aldı. Alaçatı temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında 21 Aralık Pazar günü saat 13.00'te deplasmanda Güzelbahçespor ile karşılaşacak.

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama