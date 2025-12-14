İmren Alaçatıspor 1-2 Balçova Termalspor

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun 11. haftasında İmren Alaçatıspor, sahasında lig lideri Balçova Termalspor ile karşılaştı ve maçı 1-2 kaybetti.

Maçın Özeti

Ev sahibi ekip, 28. dakikada bir savunma oyuncusunun kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Balçova Termalspor, baskısını artırarak 36. dakikada Fatih Kömür'ün golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunu dengelemeye çalışan İmren Alaçatıspor, aradığı golü maçın son anlarında buldu. Erdi Önal, 90. dakikada fileleri sarsarak farkı bire indirdi; ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Sonuç ve Sonraki Randevu

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, 14 puanla ligde 5. sırada yer aldı. Alaçatı temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında 21 Aralık Pazar günü saat 13.00'te deplasmanda Güzelbahçespor ile karşılaşacak.

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU’NUN 11. HAFTASINDAİMREN ALAÇATISPOR, SAHASINDA LİG LİDERİ BALÇOVA TERMALSPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.