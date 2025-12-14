DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.797.404,97 1,26%

Çeşme Belediyespor Küçük Kızlar Şampiyonluğunu İlan Etti

Çeşme Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, Çeşme Spor Salonu’nda Yıldıztepe'yi 2–0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:04
Çeşme Belediyespor Küçük Kızlar Şampiyonluğunu İlan Etti

Çeşme Belediyespor Küçük Kızlar Şampiyonluğunu İlan Etti

Karşılaşma Özeti

Çeşme Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, Çeşme Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Urla temsilcisi Yıldıztepe'yi mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25–9 gibi farklı bir skorla kazanarak üstünlüğünü kabul ettirdi. İkinci sette de temposunu düşürmeyen Çeşme Belediyespor, bu seti de 25–13 alarak karşılaşmadan 2–0 galip ayrıldı.

Alınan bu sonuçla ligdeki puan avantajını koruyan ekip, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı; genç sporcular şampiyonluğu takım arkadaşları ve kendilerini destekleyen Çeşmelilerle birlikte kutladı.

Öte yandan karşılaşmayı Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan’ın yanı sıra çok sayıda Çeşmeli sporsever tribünden takip ederek takıma destek verdi.

ÇEŞME BELEDİYESPOR KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL TAKIMI, ÇEŞME SPOR SALONU’NDA OYNANAN KARŞILAŞMADA URLA...

ÇEŞME BELEDİYESPOR KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL TAKIMI, ÇEŞME SPOR SALONU’NDA OYNANAN KARŞILAŞMADA URLA TEMSİLCİSİ YILDIZTEPE’Yİ MAĞLUP EDEREK BİTİME BİR HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ.

ÇEŞME BELEDİYESPOR KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL TAKIMI, ÇEŞME SPOR SALONU’NDA OYNANAN KARŞILAŞMADA URLA...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)
2
İbrahim Üzülmez: "4 maçta 10 puanlık periyot" — Iğdır FK 1-1 Pendikspor
3
Aliağa Helvacıspor fırtınası: 7-0'lık farklı galibiyet
4
Çeşme Belediyespor Küçük Kızlar Şampiyonluğunu İlan Etti
5
Pendikspor 1-1 Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 17. Hafta
6
İmren Alaçatıspor 1-2 Balçova Termalspor | İzmir Süper Amatör Lig
7
Özhan Çıvgın: 'Son 3 Dakikada Kontrolü Kaybettik' — Aliağa Petkimspor 91-105 Trabzonspor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama