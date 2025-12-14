Çeşme Belediyespor Küçük Kızlar Şampiyonluğunu İlan Etti

Karşılaşma Özeti

Çeşme Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, Çeşme Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Urla temsilcisi Yıldıztepe'yi mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25–9 gibi farklı bir skorla kazanarak üstünlüğünü kabul ettirdi. İkinci sette de temposunu düşürmeyen Çeşme Belediyespor, bu seti de 25–13 alarak karşılaşmadan 2–0 galip ayrıldı.

Alınan bu sonuçla ligdeki puan avantajını koruyan ekip, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı; genç sporcular şampiyonluğu takım arkadaşları ve kendilerini destekleyen Çeşmelilerle birlikte kutladı.

Öte yandan karşılaşmayı Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan’ın yanı sıra çok sayıda Çeşmeli sporsever tribünden takip ederek takıma destek verdi.

