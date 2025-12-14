DOLAR
Özhan Çıvgın: 'Son 3 Dakikada Kontrolü Kaybettik' — Aliağa Petkimspor 91-105 Trabzonspor

Çıvgın, Türkiye Sigorta BSL 11. haftasında Trabzonspor'a 105-91 yenildikleri maçın son 3 dakikasında yorgunluk nedeniyle oyunu kaybettiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:32
Özhan Çıvgın: 'Son 3 Dakikada Kontrolü Kaybettik' — Aliağa Petkimspor 91-105 Trabzonspor

Özhan Çıvgın: 'Son 3 Dakikada Kontrolü Kaybettik' — Aliağa Petkimspor 91-105 Trabzonspor

Maç Sonucu: Aliağa Petkimspor 91 - 105 Trabzonspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 105-91 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çıvgın, Trabzonspor’u tebrik ettiğini söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İki tane çok zorlu deplasman maçını yüksek konsantrasyon ve yoğunlukla oynadık ve kazanmasını bildik. Bu maçta hücum aksiyonlarında istediklerimizi bulmamıza rağmen savunmada yumuşak kaldık, yediğimiz sayılar kabul edilemezdi. Özellikle maçın son 3 dakikasında, yorgunlukla beraber oyundan tamamen düştük, oyuna akıl koyamadık ve tempoyu kontrol edemedik" ifadelerini kullandı.

