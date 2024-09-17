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Ankara'da Gençlerle Buluşan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Ankara'da gençlerle bir araya gelerek atıcılığın geleceğini tartıştı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:25
Ankara'da Gençlerle Buluşan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç

Ankara'da Gençlerle Buluşma

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran başarılı atıcı Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Ankara'da düzenlenen "Gençliğe Dair Söyleşi" programında gençlerle bir araya geldi. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da katıldı.

Gençlere Yönelik Destek Mesajı

Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bakanlık olarak 81 ilde daha iyi şartlar sunmak için 500’den fazla gençlik merkeziyle gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Eminoğlu, "Genç ofislerimiz ve yaz dönemindeki etkinlikler ile sizlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz," dedi.

Atıcılık Hayalini Gerçekleştirmek

Şevval İlayda Tarhan, çocukluk hayali olan atıcılık branşına adım attığını ve yetenekleri sayesinde milli sporcu olma yolunda ilerlediğini belirtti. "Başarı için sabah akşam çalıştım ve sosyal hayatımdan taviz verdim. Ama buna değerdi," diyerek gençlere sporun önemini vurguladı.

Gençler İçin Çalışma İhtiyacı

Yusuf Dikeç, gençlerin hayal kurmaları ve bu hayallere ulaşmak için sıkı çalışmaları gerektiğini dile getirdi. Paris 2024’teki hazırlığı ile ilgili de, "Kendi pozisyonumla atış yapıyorum. Bu, yalnızca olimpiyatlara özel bir duruş değil; atıcılıkta her zaman kullandığım bir pozisyon," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Dikeç, olimpiyatlardan sonra film ve sinema teklifleri geldiğini ancak atıcılığı bırakma düşüncesinin olmadığını ifade etti. "En iyi bildiğim iş atıcılık olduğu için bu yolda devam etmeyi düşünüyorum," diyerek sporun kendisi için ne denli önemli olduğunu belirtti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan (sağda) ile Yusuf Dikeç (sol 2), Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı. Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 3) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

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