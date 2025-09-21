Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Sona Erdi — 410 Sporcu

Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Sona Erdi

Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası, yoğun katılımla sona erdi. Organizasyon, Yenimahalle'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Genç Sporculardan Yoğun İlgi

Turnuvaya 5-15 yaş aralığında 410 kız sporcu katıldı. Organizasyon, Ankara Ritmik Cimnastik Spor Kulübü tarafından gerçekleştirildi ve etkinlik yerel ile uluslararası ilgiyi bir araya getirdi.

Organizasyon ve Hakem Kadrosu

Ankara Capital Cup Ritmik Cimnastik Turnuvası Organizasyon Komite Üyesi Fatma Ezgi Üstüner, etkinliğin federasyon yönetimi dışındaki ilk özel kulüp organizasyonu olduğunu vurguladı. Üstüner, "Organizasyonumuz 5 uluslararası hakem ve 11 milli hakem ile gerçekleşmekte. Türkiye'nin her bölgesinden ritmik jimnastik kulüpleri bu yarışmaya katılım sağladı. Bizim için ilk olmasına rağmen katılım çok yüksekti." dedi.

Üstüner, katılımcı kulüplerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Bu sene ilk olarak gerçekleşmesi bize kulüplerin bu işe bakış açısını da göstermiş oldu. Bu turnuvayı Ankara'da geleneksel hale getirerek her sene yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Branşlar ve Ödüller

Turnuvada serbest hareket, ip, top, çember, labut ve kurdele disiplinlerinde yarışmalar düzenlendi. Mücadelelerin sonunda her kategoride sporculara madalyalar verildi.

Etkinlik, Ankara'da ritmik jimnastiğin yaygınlaşması ve genç sporcuların ulusal ve uluslararası deneyim kazanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.