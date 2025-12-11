DOLAR
Sivasspor, Çorum FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 17. hafta Çorum FK maçı (13 Aralık) öncesi Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:14
Trendyol 1. Lig 17. hafta | 13 Aralık Cumartesi

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Çorum FK maçı öncesinde hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından takım, pas ve top koruma çalışmaları üzerinde yoğunlaştı.

Antrenman, kırmızı-beyazlı ekibin uyguladığı taktiksel oyun çalışmalarıyla tamamlandı.

Yiğidolar, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

