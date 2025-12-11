Sivasspor, Çorum FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
Trendyol 1. Lig 17. hafta | 13 Aralık Cumartesi
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Çorum FK maçı öncesinde hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından takım, pas ve top koruma çalışmaları üzerinde yoğunlaştı.
Antrenman, kırmızı-beyazlı ekibin uyguladığı taktiksel oyun çalışmalarıyla tamamlandı.
Yiğidolar, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
