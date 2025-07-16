Ankara Keçiörengücü Ahmet Uzun'u Transfer Etti

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki futbolcu Ahmet Uzun ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Hoşgeldin Ahmet Uzun

Başkent kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Ahmet Uzun ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ahmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ahmet Uzun, kariyerine 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK takımında devam etmişti. Genç futbolcunun Keçiörengücü ile daha büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki futbolcu Ahmet Uzun'u renklerine kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki futbolcu Ahmet Uzun'u renklerine kattığını duyurdu.