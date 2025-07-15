DOLAR
40,22 0%
EURO
47,03 -0,18%
ALTIN
4.348,18 -0,72%
BITCOIN
4.698.703,59 2,81%

Ankara Keçiörengücü, Berkan Mahmut Keskin ile Anlaştı!

Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:45
Ankara Keçiörengücü, Berkan Mahmut Keskin ile Anlaştı!

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de önemli bir transfere daha imza attı. Başkent ekibi, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nden yapılan resmi açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Berkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Iğdır FK’nın oyuncusu olan Berkan Mahmut, kiralık olarak Bursaspor’da forma giymişti. Yeni transfer, yeni sezon öncesinde takıma katılmasıyla birlikte Ankara Keçiörengücü'nde umut verici bir güç yaratmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı Endonezya'da Gümüş Madalya Kazandı
2
Adana Demirspor İçin 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası Başlatıldı
3
Para Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Zirveye Çıkmayı Hedefliyor
4
Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Anlaşma Sağladı
5
Beşiktaş'ın Eski CEO'su Uğur Gökhan Sarı Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Reeder Samsunspor Deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 Yendi
7
Meriç Kürek Yarışları'nda İkinci Gün Start Aldı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek