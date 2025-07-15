Ankara Keçiörengücü, Berkan Mahmut Keskin ile Anlaştı!

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de önemli bir transfere daha imza attı. Başkent ekibi, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nden yapılan resmi açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Berkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Iğdır FK’nın oyuncusu olan Berkan Mahmut, kiralık olarak Bursaspor’da forma giymişti. Yeni transfer, yeni sezon öncesinde takıma katılmasıyla birlikte Ankara Keçiörengücü'nde umut verici bir güç yaratmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.