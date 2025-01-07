Ankara, Ulusal Tekvando Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak

Başkent, Tekvando Şampiyonalarına Hazırlanıyor

Büyükler, gençler ve para tekvando milli şampiyonaları, 8-19 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Şampiyonalar, spor severlerin ilgisini çekecek önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Tarih ve Yer Bilgisi

Taha Akgül Spor Salonu, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Şampiyonaların programı şöyle:

8-12 Ocak: Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası 13 Ocak: Türkiye Para Tekvando Şampiyonası

Türkiye Para Tekvando Şampiyonası 15-19 Ocak: Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası

Başarılar ve Gelecek Hedefler

Şampiyonada başarılı olan sporcular, şubat ayında Antalya’da düzenlenecek olan 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’na katılma hakkı kazanarak milli takım kadrosunda yer alacak.

Bu etkinlik, Türkiye'nin tekvando alanında uluslararası başarı hedeflerini desteklemek adına büyük bir fırsat sunuyor.