DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,87 -0,49%
ALTIN
3.003,76 -0,47%
BITCOIN
3.601.267,21 0,11%

Ankara, Ulusal Tekvando Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak

Ankara, 8-19 Ocak tarihleri arasında ulusal tekvando şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinlikler heyecan yaratıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:36
Ankara, Ulusal Tekvando Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak

Başkent, Tekvando Şampiyonalarına Hazırlanıyor

Büyükler, gençler ve para tekvando milli şampiyonaları, 8-19 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Şampiyonalar, spor severlerin ilgisini çekecek önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Tarih ve Yer Bilgisi

Taha Akgül Spor Salonu, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Şampiyonaların programı şöyle:

  • 8-12 Ocak: Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası
  • 13 Ocak: Türkiye Para Tekvando Şampiyonası
  • 15-19 Ocak: Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası

Başarılar ve Gelecek Hedefler

Şampiyonada başarılı olan sporcular, şubat ayında Antalya’da düzenlenecek olan 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’na katılma hakkı kazanarak milli takım kadrosunda yer alacak.

Bu etkinlik, Türkiye'nin tekvando alanında uluslararası başarı hedeflerini desteklemek adına büyük bir fırsat sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Snowboard Tutkunları Palandöken'de Zirveye Çıkmayı Hedefliyor
2
Baran Doruk Şimşek, Dünya Şampiyonası'nda Kürsü Hedefliyor
3
Trabzonspor Efsanelerinin Yetiştiği Yalı Mahallesi'nde Genç Yetenekler Futbola Adım Atıyor
4
Okan Buruk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
5
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Ankara, Ulusal Tekvando Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak
7
Kızılyıldız, Başantrenör Sfairopoulos'un Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor