Ankara, Ulusal Tekvando Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak

Başkent, Tekvando Şampiyonalarına Hazırlanıyor
Büyükler, gençler ve para tekvando milli şampiyonaları, 8-19 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Şampiyonalar, spor severlerin ilgisini çekecek önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.
Tarih ve Yer Bilgisi
Taha Akgül Spor Salonu, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Şampiyonaların programı şöyle:
- 8-12 Ocak: Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası
- 13 Ocak: Türkiye Para Tekvando Şampiyonası
- 15-19 Ocak: Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası
Başarılar ve Gelecek Hedefler
Şampiyonada başarılı olan sporcular, şubat ayında Antalya’da düzenlenecek olan 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’na katılma hakkı kazanarak milli takım kadrosunda yer alacak.
Bu etkinlik, Türkiye'nin tekvando alanında uluslararası başarı hedeflerini desteklemek adına büyük bir fırsat sunuyor.