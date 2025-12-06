Eskişehir'de Apartmanı Kırmızı-Siyaha Boyadılar: Eskişehirspor Sevgisi Sokakta

Eskişehir'de fanatik Eskişehirsporlu apartman sakinleri, bina dışındaki demirleri takım renkleri kırmızı-siyaha boyayarak bağlılıklarını ilan etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:36
Fanatik taraftarlar binayı takım renklerine boyadı

Fanatik Eskişehirsporlu olan bir apartmanın sakinleri, aldıkları kararla binalarının dışını takımın renkleri olan kırmızı-siyaha boyadı.

Doğuştan Eskişehirspor’lu olduklarını belirten bina sakinleri, yaklaşık 10 gün önce, binanın dışında bulunan tüm demirleri kırmızı ve siyaha boyayarak şehirlerine ve takımlarına olan bağlılıklarını ilan etti.

Doğuştan Eskişehirsporlu olduğunu ve Eskişehirspor’un neredeyse hiçbir maçını kaçırmadığını belirten apartman görevlisi Halil İbrahim Dinçer şunları söyledi:

"Bizim apartmanımızdaki herkes Eskişehirsporlu. Bina sakinlerimizin talebi üzerine, bina dışındaki demirleri kırmızı siyaha boyadık. Doğuştan Es-esli olduğumuz için ve onu yaşatmak için 10 gün önce böyle bir şey yaptık. Yoldan geçenlerin gözüne çarpıyor, ’Çok güzel, iyi etmişsiniz. İmkan olsa, biz de kendi apartmanımıza yaparız’ diyorlar."

