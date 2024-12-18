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Ankaragücü, Menemen FK'yi 3-2 Yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Gruplara Yükseldi

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK'yi 3-2 yenerek grup aşamasına adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:03
Ankaragücü, Menemen FK'yi 3-2 Yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Gruplara Yükseldi

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarih Yazdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde MKE Ankaragücü, deplasmanda Menemen FK ile karşı karşıya geldi. Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankaragücü, karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanarak kupanın grup aşamasına adını yazdırdı.

Maçın Detayları

Mücadele, Menemen'deki stadyumda oldukça çekişmeli geçti. Ankaragücü, gösterdiği üstün performansla rakibini geçmeyi başardı ve kupada bir üst tura çıkarak taraftarlarını sevindirdi.

Bu sonuç ile MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğuna devam ederken, Menemen FK ise turnuvadan elenmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı....

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü oyuncusu Efkan Bekiroğlu (sağ 2) mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı....

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü oyuncusu Efkan Bekiroğlu (sağ 2) mücadele etti.

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