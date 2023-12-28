Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca olayla ilgili ilk kez konuştu

Faruk Koca'dan yumruk saldırısıyla ilgili ilk konuşma! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FARUK KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA

11 Aralık tarihinde Eryaman Stadyumu'nda yapılan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmıştı. Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Saldırıda yer alan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya'nın tutukluluğu devam ediyor. Yumruk saldırısı sonrasında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlatmış ve Faruk Koca ile ilgili 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle spor alanında kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' 'Tehdit' 'Yasak alanlara girme' ve diğer sanıklarla ilgili 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'Yasak alanlara girme' suçlamalarından iddianame hazırlandı. Tahliye olduktan sonra Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'ne geçen Faruk Koca yanında olan insanlara teşekkür etti ve saldırı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Koca açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Size böyle bir olay yaşattığım için mahcubum ve üzgünüm. Benden beklenmeyen bir olaydı. Önce dünya gündemi, Türkiye gündemi ve özellikle Gazzeli çocukların gündemini işgal ettiğim için herkesten ve onlardan özür dileyip helallik istiyorum. Zulüm devam ederken, katliam varken gündem böyle olmamalıydı. Daha sonra Türkiye'de yaşanan şehitlerin gündemini aldığım için tekrar üzgün olduğumu söylemek isterim. Gündem onlarındı. Bu kadar acı, ıstırap varken bu meseleyle gündemi meşgul ettiğim için çok üzgün olduğumu dile getirmek istiyorum. Hayatımda ilke edindiğim, prensip edindiğim değerler var ve arkadaşlarımla her zaman paylaştığım; haksızlığın, hırsızlığın haklı çıkartacak sebebi olması lazım. Ama bu olayı gerçekleştirenlere bir yumrukla haklı çıkarmış oldum ve söylemeliyim ki bütün kulüplerin, taraftarların Türkiye ve dünyada taraftardan beklediği tek şey adalettir. Bu insanlar çoluğun çocuğun rızkını kesip futbol maçı izlemeye geliyor.





Bu insanların hukukunu bütün taraftarlara söylüyorum; federasyon, hakemler, kulüpler, bu insanların hukukunu çiğnememek için empati yapsın. Mazlumların, dostların, taraftarların, bütün kulüpleri hiçbirini ayırmıyorum. Taraftarlık böyle bir şeydir. Bir beklenti olmadan, hesap olmadan aşk ile gönülden yapılan bir iştir. Bu insanların hukukunu empati yapıp dikkate almak hepimizin sorumluluğu. Kulüp başkanları, federasyon, hakem, yorumcu hepsinin sorumluluğu. Lütfen dikkat edilsin. Bu eylemi yapacak belki de son insanlardan biriyim ama hepimiz insanız, beşeriz. Gördüğümüz yanlış ve haksızlıklara karşı beşer olmamızdan ve insan olmamızdan kaynaklı tepkiler veriyoruz. Tepki biçimi yanlış olabilir ancak insan olmak, adam olmak haksızlığa tepki vermektir ve yanlışa itiraz etmektir. Sizden yaptığım eylem sebebiyle helallik istiyorum. Burada bir kahraman gibi bir figür gibi durmak istemiyorum. Kahramanlar dünyanın din, dil, ırk ayırt etmeden dünyanın mazlum kişileridir. Kahramanlar bugün Gazzeli Müslümanlar, çocuklar, kadınlardır. Onların hakkını yiyip burada bir kahraman figürü olmak istemiyorum. Sadece ve sadece bugün itibariyle bu olaydan dolayı bütün paydaşlara adalet diliyorum. Kendinizi benim yerime koymanızı istiyorum. Kaç gündür kaç ana yüreği yanıyor, kaç şehidimiz var, o şehitlerin acısı tazeyken gündemi bu meseleyle meşgul ettiğim için vicdan azabımı söylemek istiyorum. Şehitlerden helallik istiyorum. Bu olay sebebiyle beni tanıyan gerçek dostlarım, cezaevinde beni ziyarete gelen ve konuda acısını benimle paylaşan herkese teşekkür ederim. Onların hakkını ödeyemem. Herkese teşekkür ederim, kulübü yalnız bırakmayın. Kulüp başkanlarına, futbol severlere, Kulüpler Birliği ve Kulüpler Birliği Sayın Başkanımız Ali Koç'a teşekkür ederim. Hiçbir kulüp ayrımı yapılmadan bütün kulüp taraftarlarının hepsi mesaj gönderip destek verdi. Herkese teşekkür ederim.'