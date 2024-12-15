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Antalya'da Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun organizasyonuyla Antalya'da düzenlenen şampiyona sona erdi, 823 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:02
Antalya'da Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda başarıyla tamamlandı. Şampiyonada 134 kulüpten 823 sporcu kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın Kategorileri ve Madalya Töreni

Organizasyonda, "makaralı yay", "yalın yay (barebow)" ve "klasik yay" kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Şampiyonanın son gününde ise madalya atışları düzenlendi ve başarılı sporcular ödüllerini aldı.

Gelecek için Hedef

Şampiyonanın önemli bir hedefi de 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yalın yay kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulmasıydı.

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