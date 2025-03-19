Antalya'da Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri Başladı

Tekerlekli sandalye tenisinde Avrupa Elemeleri, Antalya'da 15 ülkeden 60 sporcuyla başladı. Takımlar, Dünya Kupası Finalleri için savaşıyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:39
Antalya'da Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri Başladı

Teniste Heyecan Dorukta: Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri, Antalya'da başladı. Manavgat'taki Alibey Club'ta süren organizasyona, 15 ülke ve 21 takımdan toplam 60 sporcu katılıyor.

Dünya Kupası Yolunda İlk Adımlar

24 Mart'a kadar devam edecek bu organizasyon, takımlarını Dünya Kupası Finalleri'ne taşıma hedefiyle korta çıkıyor. Avrupa Elemeleri, dünya genelindeki eleme aşamalarının bir parçasını oluşturuyor; Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa'nın farklı bölgelerinde benzer organizasyonlar düzenleniyor.

Türkiye Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye, sadece Avrupa Elemeleri'ne ev sahipliği yapmakla kalmayacak, aynı zamanda 6-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası Finalleri'nin de gerçekleştirileceği yer olacak. Bu açıdan, Türkiye'nin tenis sahnesindeki önemi bir kat daha artmış durumda.

Milli Takım Zorlu Bir Grupla Sınanıyor

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Takımı, kaptanlığını Sinem Alptekin Oğuz'un üstlendiği ve antrenörlüğünü Canan Pulat'ın yaptığı takım kadrosuyla dikkat çekiyor. Takım, Zeliha Aksak, Ebru Sulak, Çiğdem Sayın ve Elfida Algit'ten oluşuyor. İlk maçlarını Litvanya ile yapacak olan milli tenisçiler, gruplarında Litvanya, İsviçre, Avusturya ve İsveç ile mücadele ediyor.

Gruplarında birinci olarak tamamlayan takım, Dünya Kupası Finalleri'nde yer almaya hak kazanacak. Bütün gözler, Antalya'daki bu heyecan verici organizasyona çevrilmiş durumda.

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