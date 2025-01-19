Antalya'da Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı

2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da yoğun katılımla başladı. 2.755 sporcu yarışıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:49
Antalya'da Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da

2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da düzenlenmeye başladı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen bu prestijli turnuva, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Yoğun Katılım ve Rekor Sayı

Şampiyonada 7-12 ve 13-18 yaş grubundan toplam 2.755 sporcu mücadele ediyor. Ayrıca, antrenörler, hakemler ve aileler ile birlikte yaklaşık 10.000 kişi organizasyonda yer almakta.

Eğitim ve Gelişim Fırsatları

Şampiyona, 25 Ocak'ta ödül töreni ile sona erecek. Dereceye giren sporcular, satranç eğitimi alacakları ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacakları milli takım havuzuna girecekler.

TSF Başkanı Fethi Apaydın'ın Açıklamaları

TSF Başkanı Fethi Apaydın, yaptığı konuşmada organizasyona gösterilen yoğun ilgi ve katılımın Türk satrancı için umut verici olduğunu vurguladı. Ayrıca, altyapıya yapılacak yatırımların önemine dikkat çekti.

İş Bankası'nın Destekleri

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, TSF ile 20 yıllık işbirliklerinin altında yatan hedefin, satrancı çocukların yaşamında yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Türkiye satrancı çocuklardan ve gençlerden aldığı güçle her geçen yıl büyümeye devam ediyor ve geleceğe umutla bakıyor.

Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı. Türkiye...

Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İş Bankası ana sponsorluğundaki şampiyona, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlendi. Organizasyonda, 7-12 ve 13-18 yaş grubunda 2 bin 755'i sporcu mücadele ediyor. Şampiyona, antrenörler, hakemler ve ailelerden oluşan yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladı.

Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı. Türkiye...

Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İş Bankası ana sponsorluğundaki şampiyona, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlendi. Organizasyonda, 7-12 ve 13-18 yaş grubunda 2 bin 755'i sporcu mücadele ediyor. Şampiyona, antrenörler, hakemler ve ailelerden oluşan yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladı.

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