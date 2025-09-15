Antalyaspor, 20 Eylül'deki Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi sahasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:43
Hazırlık antrenmanı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdü

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Samsunspor karşılaşmasında ilk 11’de yer alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Antalyaspor, Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

