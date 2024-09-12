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Antalyaspor Andros Townsend'i Transfer Etti

Antalyaspor, Luton Town'dan Andros Townsend ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:44
Antalyaspor Andros Townsend'i Transfer Etti

Antalyaspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, İngiliz Championship takımlarından Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna dahil etti.

Resmi Açıklama Yapıldı

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Antalyasporumuz, İngiliz futbolcu Andros Townsend ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Geçmiş Performansı

33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon eski takımında Premier Lig ve FA Cup'ta 31 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol kaydetti.

Yeni Sezondaki İlk Maçında

Townsend, bu sezon Championship'in ilk haftasında Luton Town'un Burnley karşısında sahada 10 dakikalık bir performans sergiledi.

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