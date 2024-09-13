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Antalyaspor, Andros Townsend ile İmza Töreni Düzenledi

Antalyaspor, yeni transferi Andros Townsend için imza töreni gerçekleştirerek takımın hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:52
Antalyaspor, Andros Townsend ile İmza Töreni Düzenledi

Antalyaspor, Andros Townsend ile Anlaştı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig ekipleri arasındaki yerini güçlendirmek amacıyla, yeni transferi Andros Townsend için imza töreni düzenledi. Törende, kulüp başkanı Sinan Boztepe önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Boztepe: "Zor Bir Süreçti"

İmza töreninde konuşan Boztepe, İngiliz Milli Takımında oynamış ve uzun yıllar Premier Lig'de mücadele eden başarılı oyuncuyu transfer ettiklerinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Boztepe, özellikle sağ kanatta ihtiyaç duydukları futbolcu açığını üst düzey transferle kapatmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, FIFA'nın transfer yasağını kaldırmasının ardından Townsend ile imza aşamasına geçtiklerini vurguladı.

"Güzel Gollerini Burada İzlemek İstiyoruz"

Geçmişte sık sık Premier Lig'de izlediğimiz güzel gollerinin Türkiye'de Antalyaspor formasıyla da devam etmesini umduklarını belirten Boztepe, takımın yapısının güçlenmesi amacıyla transfer sürecinin son günlerinde 1-2 oyuncu daha katmayı planladıklarını ifade etti.

Townsend: "Takıma Katılmayı Heyecanla Bekliyorum"

İki yıllık sözleşme imzalayan Andros Townsend, transfer sürecinin zorlu geçeceğini bildiklerini ancak kulüp yöneticilerinin büyük emek verdiğini açıkladı. Townsend, "Burada bulunduğum sürede bu harika şehri tanımak istedim ve kültürü hakkında gözlemler yaptım. Artık takımın bir parçasıyım ve katılmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Hedef: İlk 6 İçinde Yer Almak

Türk ve İngiliz futbolunu kıyaslayan Townsend, Türk ligindeki rekabetin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu sezon takımla birlikte ilk 6 içinde yer almayı hedeflediklerini ve bireysel olarak da daha iyi performans göstermeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.

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