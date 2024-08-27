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Antalyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, 1 Eylül'de oynayacağı Başakşehir maçı için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:24
Antalyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor Hazırlıklara Başladı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, RAMS Başakşehir ile 1 Eylül Pazar günü yapacağı deplasman maçı için antrenmanlarına hız kesmeden başladı.

Tesislerde Antrenman

Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlık için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi. Kulüp yetkilileri, oyuncuların fiziksel ve mental olarak maça en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla düzenli antrenmanlar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Teknik Ekip ve Antrenman Detayları

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 19 yaş altı takımıyla bir antrenman maçı yaptılar.

Antalyaspor, bu hazırlıklarla birlikte başkanlık hedeflerine odaklanarak, sezonun ilerleyen dönemleri için güçlü bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile yapılan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile yapılan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile yapılan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

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