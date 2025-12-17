DOLAR
Tavşanlılı Eymen Sayan Milli Takıma Seçildi — Ümit 70 kg'de Avrupa Vizesi

Tavşanlılı karateci Eymen Sayan, 15-16 Aralık 2025 seçmelerinde Ümit Erkek 70 kg Kumite'de milli takıma seçildi; 6-8 Şubat 2026'da Limassol'da Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:38
Tavşanlılı Eymen Sayan Milli Takıma Seçildi — Ümit 70 kg'de Avrupa Vizesi

Tavşanlılı Eymen Sayan millî takıma yükseldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Karate Okulu Spor Kulübü sporcusu Eymen Sayan, 15-16 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası milli takım seçmelerinde sergilediği üstün performansla milli takıma girmeye hak kazandı.

Seçmelerdeki kritik başarı

Genç karateci, seçmelerde Ümit Erkek 70 kg Kumite kategorisinde mücadele ederek Avrupa Şampiyonası vizesi aldı. Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki performansı, milli forma giymesini sağlayan karar verici etken oldu.

Önceki başarılar ve kararlılık

Sayan, bu kritik seçmelere gelirken de istikrarlı bir grafik çizmişti. 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde Elazığ'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda aynı kategoride Türkiye Şampiyonu oldu. Elazığ'daki final müsabakasında burnu kırılmasına rağmen kısa sürede toparlanan sporcu, disiplinli çalışmasıyla seçmelerde emeğinin karşılığını aldı.

Ayrıca 2025 içinde uluslararası arenada da dikkate değer başarılar elde eden Sayan; İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup, İsviçre'de gerçekleştirilen 15. Uluslararası Basel OPEN Karate Turnuvası ve 3. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvasında şampiyonluklar kazanarak istikrarını gösterdi.

Milli takım ve gelecek hedefi

Seçmelerin ardından belirlenen milli takım kadrosu, 6-8 Şubat 2026 tarihlerinde Güney Kıbrıs'ın Limassol şehrinde düzenlenecek olan 53. Avrupa Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Eymen Sayan, bu organizasyonda da ay-yıldızlı formayla ter dökecek.

EYMEN SAYAN VE MUSTAFA OĞULCAN ALIMCI

EYMEN SAYAN VE MUSTAFA OĞULCAN ALIMCI

MUSTAFA OĞULCAN ALIMCI VE ÖĞRENCİSİ

