Özel Sporcular Camiası İftarda Buluştu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında özel sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri bir araya geldi. Bu anlamlı etkinlikte, federasyon yetkilileri de yer aldı.

Birol Aydın'dan Birlik Mesajı

İftar programında konuşan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, bu özel buluşmanın birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Aydın, "Bu iftarı sporcularımız, aileleri ve hocalarımızla birlikte yapalım istedik. Biz büyük bir aileyiz ve bu aile büyümeye devam edecek" dedi.

Özel Sporcuların Başarıları Vurgulandı

Aydın, özel sporcuların başarılarına dikkat çekerek, "Bugün en önemli misafirlerimizden biri de Judo Milli Takımı'mız. Onlar, Ankara'daki kampın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar. Sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı'ndan Destek

Etkinlikte Anadolu Ajansı, özel sporcuların başarılarını en uzak köylere kadar duyurmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında özel sporcular, antrenörler, sporcu aileleri ile federasyon yetkilileri bir araya geldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında özel sporcular, antrenörler, sporcu aileleri ile federasyon yetkilileri bir araya geldi.