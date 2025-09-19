Antalyaspor Başkanı Perçin: 3 Haftada Gerçek Performansımızı Bulacağız

Perçin: "Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, takımın önümüzdeki üç haftada gerçek performansını göstereceğine ve şans yanlarında olursa üst sıralara yükseleceklerine inandığını söyledi.

Perçin, AA muhabirine, ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapattıklarını hatırlattı. Sonraki 2 haftada şanssız mağlubiyetler yaşadıklarını belirten Perçin, 5'inci haftada Samsunspor'u deplasmanda yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

Yarın sahalarında Kayserispor ile yapacakları maçta da hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Perçin, "Aksilik yaşamazsak ve futbol şansı yanımızda olursa sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." dedi.

Perçin, takımdan 19 futbolcunun ayrıldığını ve 17 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Takım çok yeni. Birlikte çok idman yapamadılar. 3 hafta sonra futbol olarak da çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu ışığı takımda görüyoruz. Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum. Bu takımın 3 haftaya daha ihtiyacı var. Futbol anlamında biraz daha gelişeceğiz. Avrupa hayalini kurabiliriz. İnsanlara hayal geliyor ama hayal etmeliyiz ki gerçeğe dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi

Kulüp olarak zor zamanlardan geçtiklerini anlatan Perçin, "2,5 ay hiç uyumadık. 28 dosyamız vardı. Transferimiz kapalıydı. Açmak kolay değildi. Hep sorunlu dosyalarla uğraştık. Bu noktada bize yardımcı olan futbolcular vardı. Yarısı iyi niyetliydi. Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi. Buradan ekmek yediler, taraftar onları alkışladı. Anlaştığımız, ödeme takvimi sunduğumuz ve kabul ettikleri halde son dakika vazgeçtiler. Bizi kullanmaya çalıştılar. Anlaştığımız halde telefonlarını kapattılar. Paralarını yatırdık ama FIFA'ya son anda 'Biz anlaştık' diye bildirdiler. O nedenle ilk maçlara bazı transferlerden yoksun çıktık. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. O futbolcuların bu kadar da hainlik yapmamaları gerekiyordu." dedi.

Rıza Perçin, amaçlarının bu sezon taraftarlarına iyi bir futbol izletmek olduğunu sözlerine ekledi.