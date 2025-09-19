Antalyaspor Başkanı Perçin: 3 Haftada Gerçek Performansımızı Bulacağız

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, takımın 3 haftada gerçek performansını bulacağını ve şans yanlarında olursa üst sıralara yükseleceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:04
Antalyaspor Başkanı Perçin: 3 Haftada Gerçek Performansımızı Bulacağız

Antalyaspor Başkanı Perçin: 3 Haftada Gerçek Performansımızı Bulacağız

Perçin: "Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, takımın önümüzdeki üç haftada gerçek performansını göstereceğine ve şans yanlarında olursa üst sıralara yükseleceklerine inandığını söyledi.

Perçin, AA muhabirine, ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapattıklarını hatırlattı. Sonraki 2 haftada şanssız mağlubiyetler yaşadıklarını belirten Perçin, 5'inci haftada Samsunspor'u deplasmanda yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

Yarın sahalarında Kayserispor ile yapacakları maçta da hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Perçin, "Aksilik yaşamazsak ve futbol şansı yanımızda olursa sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." dedi.

Perçin, takımdan 19 futbolcunun ayrıldığını ve 17 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Takım çok yeni. Birlikte çok idman yapamadılar. 3 hafta sonra futbol olarak da çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu ışığı takımda görüyoruz. Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum. Bu takımın 3 haftaya daha ihtiyacı var. Futbol anlamında biraz daha gelişeceğiz. Avrupa hayalini kurabiliriz. İnsanlara hayal geliyor ama hayal etmeliyiz ki gerçeğe dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi

Kulüp olarak zor zamanlardan geçtiklerini anlatan Perçin, "2,5 ay hiç uyumadık. 28 dosyamız vardı. Transferimiz kapalıydı. Açmak kolay değildi. Hep sorunlu dosyalarla uğraştık. Bu noktada bize yardımcı olan futbolcular vardı. Yarısı iyi niyetliydi. Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi. Buradan ekmek yediler, taraftar onları alkışladı. Anlaştığımız, ödeme takvimi sunduğumuz ve kabul ettikleri halde son dakika vazgeçtiler. Bizi kullanmaya çalıştılar. Anlaştığımız halde telefonlarını kapattılar. Paralarını yatırdık ama FIFA'ya son anda 'Biz anlaştık' diye bildirdiler. O nedenle ilk maçlara bazı transferlerden yoksun çıktık. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. O futbolcuların bu kadar da hainlik yapmamaları gerekiyordu." dedi.

Rıza Perçin, amaçlarının bu sezon taraftarlarına iyi bir futbol izletmek olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeynep Duru'dan Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Bronz Madalya
2
Kayserili İki Genç Dünya Bilek Güreşi'nde İkincilik ve Beşincilik Kazandı
3
Antalyaspor Başkanı Perçin: 3 Haftada Gerçek Performansımızı Bulacağız
4
A Milli Voleybol Takımı Hollanda ile Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final Hedefinde
5
A Milli Basketbol Takımı 24 Yıl Sonra EuroBasket Finalinde
6
Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı: Eksikler ve Nuri Şahin'in ilk sınavı
7
Beşiktaş, Önallar Giresunspor'u 45-37 Yendi | Ardventure Hentbol Süper Lig

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği