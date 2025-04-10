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Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:55
Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hazırlıklar Devam Ediyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Emre Belözoğlu'ndan Açıklamalar

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın son iki aylık süreçte iyi puanlar topladığını belirtti. İç saha performansı ve motivasyonun memnun edici olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Bu performansımızı deplasmanlara da taşımamız gerekiyor. Hatay ve Adana maçları dışında deplasmanda istediğimiz sonuçların olduğunu söyleyemem. Şu an bizim adımıza işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Ama rahat bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum. İşimize sımsıkı sarılacağız. Önümüzde kolay maçlar yok. Bize yakın rakiplerle oynayacağız. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmak başlıca görevimiz." dedi.

Bodrum FK ile Zorlu Bir Mücadele Bekleniyor

Bodrum FK'nin yeni hocası ile bir çıkış yakaladığını belirten Belözoğlu, maça iyi hazırlanıp puan veya puanlarla dönmek istediklerini ifade etti. Avrupa hayalleri kurmanın şu an için pek gerçekçi olmadığını vurgulayan teknik direktör, "Bizim için ivedi olan şey son dört takımdan puan anlamında rahatlayacak şekilde uzaklaşmak. Ondan sonra bu hedefleri konuşmak daha gerçekçi olur. Bunun için de önemli maçlara çıkacağız." şeklinde konuştu.

Takımın Geleceği ve Stratejiler

Takımın gidişatından oldukça memnun olduğunu dile getiren Belözoğlu, doğru hamleler ve taktiklerle galip gelmenin önemine değindi. Ayrıca, 1999-2002 yılları arasında Galatasaray forması giymiş eski futbolcu Capone'nin teknik direktörlük için çalışmalar yaptığını ve bir hafta boyunca birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürdü.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürdü.

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