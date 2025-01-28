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Antalyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Antalyaspor, 1 Şubat'ta Hatayspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:29
Antalyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Antalyaspor, Hatayspor Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmana, sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Milosevic, Emre Uzun ve Burak İngenç’in katılmadığı bir ortamda başladı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Futbolcular, ardından iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Ayrıca, verilen görüntülerle sosyal medya gündeminde yer alan 4 yaşındaki taraftar Yağmur Yıldırım ve babası Zülkif Yıldırım, Beşiktaş maçında güvenlik görevlileri tarafından su matarası stada alınmadığı için üzüldükleri anların ardından kulübün davetlisi olarak antrenmanı izledi. Minik taraftara forma hediye edilirken, Emre Belözoğlu ile de fotoğraf çektirdi.

Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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