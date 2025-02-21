Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır: Taktiksel Antrenman Tamamlandı

Onvo Antalyaspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:50
Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır: Taktiksel Antrenman Tamamlandı

Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın son hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda, kırmızı-beyazlı futbolcular, idari alanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptılar.

Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından kampa girdi ve Kasımpaşa maçına odaklandı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

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Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır: Taktiksel Antrenman Tamamlandı

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