Antalyaspor - Kayserispor: Corendon Airlines Park'ta saat 20.00'de

Antalyaspor, Süper Lig 6. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u Corendon Airlines Park'ta saat 20.00'de ağırlayacak; sakatlıklar ve puan durumu açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:38
Antalyaspor yarın Kayserispor'u ağırlıyor

Süper Lig 6. hafta randevusu Corendon Airlines Park'ta

Hesap.com'un aktardığı habere göre, Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Maç Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları süren oyuncular arasında Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric bulunuyor.

Ligin ilk 5 haftasında Antalyaspor, 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı ve 9 puanla 5. sırada yer alıyor. Bir maçı eksik Kayseri ekibi ise 3 beraberlik, 1 yenilgi ile 15. basamakta bulunuyor.

Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

