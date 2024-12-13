DOLAR
34,93 -0,17%
EURO
36,7 -0,2%
ALTIN
2.982,14 0,91%
BITCOIN
3.541.781,13 -1,6%

Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, 15 Aralık'ta Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:38
Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Hazırlıklar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, futbolcuların ısınma hareketleri ile başlayarak, pas ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti.

İdmanın sonunda ise, futbol takımının taktik çalışmaları dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti
2
Kayakla Atlama Milli Takımı Tarihinde İlk Dünya Kupası Deneyimi
3
Alanyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
4
Ankara Derbisi: Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü Yarını Bekliyor
5
Uğur Arı, Dünya Şampiyonası ile Aktif Kariyerine Veda Etmeyi Hedefliyor
6
Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa ve Eyüpspor Berabere Kaldı

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç