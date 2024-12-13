Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Hazırlıklar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, futbolcuların ısınma hareketleri ile başlayarak, pas ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti.

İdmanın sonunda ise, futbol takımının taktik çalışmaları dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.