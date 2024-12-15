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Antalyaspor, Kayserispor'u 2-0 Geçti: Aurelio'nun Açıklamaları

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Kayserispor'u 2-0 yenerek elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 18:47
Antalyaspor, Kayserispor'u 2-0 Geçti: Aurelio'nun Açıklamaları

Antalyaspor, Kayserispor'u 2-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, galibiyetten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Aurelio: "3 Puan Aldığımız İçin Mutluyuz"

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Aurelio, iki takım için de zor bir mücadele olduğuna dikkat çekerek, "Ev sahibi olmamız nedeniyle kazanmayı daha fazla isteyen taraf bizdik" ifadesini kullandı. Aurelio, "Hafta boyunca iyi çalıştık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

İlerleme Kaydediyoruz

Aurelio, hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediklerini ve teknik direktör Alex yönetiminde yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını belirtti. Takımın performansının arttığını vurgulayan Aurelio, oyuncularına olan güveninin tam olduğunu vurgulayarak, daha iyi sonuçlar elde etmeye devam edeceklerini ifade etti.

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