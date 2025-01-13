Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile Resmi Olarak Ayrıldı

Antalyaspor, Alex de Souza ile İlişkisini Sonlandırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Açıklama ve Performans Değerlendirmesi

Brezilyalı teknik direktör, Antalyaspor'da 18 Süper Lig maçı ve 3 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 maçta teknik sorumluluk üstlendi. Bu süreçte takım, 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Antalyaspor, ayrıca 19. hafta maçında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak son dönemdeki performansına yeni bir darbe aldı.