Anthony Musaba: 'Şampiyonluk İçin Tüm Gücümüzle Çalışacağız' | Fenerbahçe

İmza ve ilk açıklamalar

Fenerbahçe’nin yeni transferi Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, kendisini 4.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra kulüp televizyonunun "Günün Röportajı" programına konuk oldu.

Musaba, "Mükemmel hissediyorum. Çünkü ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. Çok mutlu ve minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'na övgü

Sarı-lacivertlerin eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Musaba, "Ferdi’nin Hollanda’dan Fenerbahçe’ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. Büyük bir kulübe gitmişti. Sadece ben değil; onunla birlikte oynayan herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Fenerbahçe’de oynadığı dönemde onu ve Fenerbahçe’yi yakından takip ettim" dedi.

Adaptasyon ve pozisyon tercihi

Türkiye’ye ve Süper Lig’e adaptasyonunu değerlendirirken 25 yaşındaki oyuncu, "Bunun sebebi sadece kendine inanmak. Dürüst olmak gerekirse hiç pes etmemek. Bilirsiniz hayallere ulaşmak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı insanlar 20 yaşında hayaline ulaşırken, bazıları 27 yaşında ulaşır. Bazıları da 25... Yani inanır ve çok çalışırsan senin de zamanın gelir" diye konuştu.

Oynamayı tercih ettiği mevkiyle ilgili Musaba, "Dürüst olmak gerekirse sol tarafı tercih ediyorum. Ama hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Forma rekabeti ve takım içi hedefler

Forma rekabetinin kendisini daha iyi yapacağını söyleyen Musaba, "Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım. Çok heyecanlıyım. Buraya geliş amacım da tam olarak bu" dedi.

Taraftarlarla buluşma heyecanını da paylaşan Musaba, "Burada hiç oynamadım ama taraftarları ve atmosferi biliyorum. Bu çılgınca. Hazırlıklı olmalıyım. Sanıyorum evimizde oynayacağımız ilk maç Aston Villa ile olacak. Çok büyük bir mücadele olacak ama taraftarlarımızı görmek için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Katkı ve şampiyonluk hedefi

Hem gol hem asistle takıma katkı vermek istediğini vurgulayan Musaba, "Asist yapıp, takım arkadaşım gol attığında da mutlu olurum. Ben gol attığımda da ikisi de benim için çok değerli" dedi.

Son olarak şampiyonluk hedefini net şekilde ortaya koyan oyuncu, "Şampiyonluğu kazanmayalı uzun bir zaman oldu. Bu sezon kupayı ait olduğu yere geri getireceğimize yürekten inanıyorum. Bu sezon şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

