Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanlarını Sürdürüyor

Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.

Antrenmanın Detayları

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışma ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra idman 5'e 2 ile devam etti ve antrenman, yapılan taktik çalışması ile tamamlandı.

Antrenmanda Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı.

