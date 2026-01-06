Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanlarını Sürdürüyor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Antalya'da yaptığı antrenmanda ısınma, 5'e 2 ve taktik çalıştı; Felix Uduokhai yok, Cengiz Ünder bireysel çalıştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:43
Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.

Antrenmanın Detayları

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışma ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra idman 5'e 2 ile devam etti ve antrenman, yapılan taktik çalışması ile tamamlandı.

Antrenmanda Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı.

