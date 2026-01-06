Ertuğrul Arslan, Boluspor Teknik Direktörlüğünden İstifa Etti

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, sosyal medya paylaşımıyla görevinden ayrıldığını açıkladı; başkan, yönetim, oyuncular ve taraftarlara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:31
Ertuğrul Arslan, Boluspor Teknik Direktörlüğünden İstifa Etti

Ertuğrul Arslan, Boluspor Teknik Direktörlüğünden İstifa Etti

Sosyal medyadan yapılan yazılı açıklama ile veda

Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Ertuğrul Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Arslan, kırmızı-beyazlı camiada görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Boluspor’da teknik direktörlük kariyerime başlamak, benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz oyun ve aldığımız sonuçlarla bize güvenenleri mahcup etmemiş olmanın gururunu yaşıyorum. Öncelikle beni bu göreve layık gören Başkanımız Sayın Erdal Bayrak’a, yöneticilerimiz Mustafa Yüksel ve Ender Ofluoğlu’na, Sportif Direktörümüz Ömer Özen’e teşekkür ediyorum. Onların desteği ve güveni benim için çok değerliydi. Birlikte çalıştığım, gelişimlerine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğum oyuncularıma da ayrı bir teşekkür borçluyum. Sahada gösterdikleri karakter ve emek, bu yolculuğu benim için özel kıldı. Ve elbette, ilk günden itibaren bana sevgi ve ilgi gösteren Boluspor taraftarına, Bolu halkına, Boluspor’u takip eden emekçi basın mensuplarına sonsuz minnettarım. Bu destek, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu bir veda değil, güzel anılarla dolu bir başlangıcın devamı Boluspor’a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum."

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN BOLUSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN BOLUSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalın Yıldız, NextGen EuroLeague Elemeleri’nde Ulm Kadrosunda
2
Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u İzmir'de Ağırlıyor
3
Çakmur'dan Eşref Aydın Kros Ligi Şampiyonlarına Ödül
4
Tekirdağ'da hakemin saniyelerle müdahalesi: Futbolcunun dili boğazına kaçtı
5
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) 31 Ocak-1 Şubat’ta Rize’de
6
Somaspor 3 Takviye Yaptı: Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık İmzaları Attı
7
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları