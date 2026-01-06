Kütahya’da Spor Altyapısına Büyük Destek: Spor Toto ile Yeni Tesisler

Mehmet Demir öncülüğünde Spor Toto ile imzalanan protokollerle Kütahya'nın ilçelerine sentetik çim sahalar, bakım-onarım ve kulüp desteği sağlanacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 20:27
Kütahya’da Spor Altyapısına Büyük Destek: Spor Toto ile Yeni Tesisler

Kütahya’da Spor Altyapısına Büyük Destek

Kütahya’da spora ve gençliğe yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir öncülüğünde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda kent genelinde spor altyapısını güçlendirecek önemli protokoller imzalandı.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya; Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Emet İlçe Başkanı Mustafa Kısa, MHP Emet İlçe Başkanı Mustafa Mecit, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Emet AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Duman, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kısa, Beyce Spor Başkanı ve Simav AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Adem Karaman ile Beyce Spor yöneticileri İsmail Öztürk ve Nazım Başkurt katıldı. Ziyaretin muhatabı Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk oldu.

İmzalanan Protokoller ve Planlanan Yatırımlar

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Kütahya’nın farklı ilçelerinde hayata geçirilecek spor yatırımları için protokoller imza altına alındı. Buna göre:

Simav, Muradınlar Mahallesi: Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, basketbol ve voleybol sahası ile soyunma odaları yapılacak.

Simav, 101 Evler Mahallesi: Bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası kazandırılacak.

Emet ilçesi: Bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılması planlanıyor.

Hisarcık ilçesi: Mevcut kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahasının bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.

Beyce Spor Kulübü: Kulüp binası ve sporcu formaları için reklam desteği sağlanacak.

Açıklama

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, yapılan yatırımların gençlerin sporla iç içe büyümesine ve mahallelerin spor alanlarıyla güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Demir, imzalanan protokollerin Kütahya’ya ve tüm hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.

Kütahya'da Spor Altyapısına Büyük Destek: Spor Toto ile Yeni Tesisler

