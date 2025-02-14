Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde Kalıcı Olmayı Hedefliyor

Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde yerini sağlamlaştırmak için mücadele ediyor. İzmir temsilcisi, son maçlarda yakaladığı çıkışı devam ettirerek ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Bu sezon Lige iyi bir başlangıç yapamayan Aras Kargo, üst üste yaşadığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerileyerek, devre arasında yaptığı takviyelerle yükselişe geçti. Ligde oynadığı 20 maçın 5'ini kazanan ekip, bu galibiyetlerin 3'ünü son 4 maçta alarak puanını 17'ye çıkardı ve 11. sıraya yerleşti.

Aras Kargo, 16 Şubat Pazar günü lider Fenerbahçe Medicana ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

"Moralimiz Yüksek"

Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin zorluğuna dikkat çekti. İlk sezonlarının kolay geçmediğini belirten Doğancı, "Devre arası aldığımız aksiyonların, yaptığımız ani kararların çok olumlu etki ettiğini düşünüyorum. Son 4 maçta 3 galibiyet aldık. Moralimiz yüksek. Fenerbahçe maçı elbette çok zor. Bu takımla oynamanın keyfini çıkaracağız," ifadelerini kullandı.

Doğancı, ligde kalmak istediklerini belirterek, "En az 2 maç kazanmamız lazım. Şansımız, etrafımızdaki takımlarla maç yapmamız. Kendi problemimizi kendimiz çözeceğiz," diye ekledi.

"Ligde Kalmak Öncelikli Hedefimiz"

Takım kaptanı Gizem Mısra Aşçı ise son haftalarda oynadıkları oyundan memnun olduklarını, ligde kalmanın öncelikli hedefleri haline geldiğini ifade etti. "Şu anda ligde kalmak öncelikli hedefimiz. Ancak tüm maçları kazanırsak play-off'ta yer almayı umuyoruz," dedi.

Devre arasında takıma katılan Hazal Selin Uygur da, iyi bir çıkış yakaladıklarını ve Fenerbahçe maçında kendilerini test edeceklerini vurguladı.